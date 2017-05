RTR holds FFA annual banquet

FFA Advisor Jen Boersma said goodbye to the senior FFA members.

By Mark Wilmes

tributeeditor@gmail.com

The Russell-Tyler- Ruthton FFA Chapter held its annual banquet on Wednesday, April 26 at the high school cafeteria. Ad­visor Jen Boersma’s group handed out awards in the following areas:

Greenhand Degree recip­ients: Brenna Alexander, Eli Baartman, Kylea Baart­man, Bill Barber, Tucker Benson, Jacob Biever, Mor­gan Bloom, Jaden Borman, Dalton Galbraith, Nick Gorter, Payton Hess, An­thony Jarzembowski, Lil­lie Johnson, Samantha Jo Jones, Andrew Lichtsinn, Annie Nichols, Ashley Owen, Rhaegyn Petersen, Logan Sanderson, Tyson Weets, Myles Williams, Brooke Burns, Jaedon Carl­son, Chris Cauwels, Alex Duus, Katherine Ekema, Richard Escarsega, Don Fields, Kyle Fischer, Dajza Gilmore, Jose Hernandez, Rylie Hess, Collin John­son, Luke Johnson, Cade Jorgensen, Jaden Lindahl, Harley Nielsen, Casey Pe­tersen, Eulalio Rodriguez, Shawna Thomsen, Kalea Wieme, Madison Witte.

For the full story and more photos, read this week’s Tyler Tribute.



New FFA officers for 2017-2018 are, from left to right, Jackie Dressen – President, Courtney Snyder -Vice President, Collin Wells – Secretary, Boone Van Overbeke – Treasurer, Jonni Biren – Reporter, Cooper Hansen – Sentinal, Jared Hauswedell – Officer at Large, Andrea Escher – Historian, and Lauren Alsaker – Student Advisor.