Curtain closes on Opera House production

The Lake Benton Opera House production of “Beauty and the Beast” closed on Sunday afternoon. Over 2,100 saw the show during the two-week run. Pictured left to right in front are Sydney Johansen, Tyler; Eliise Meseck, Balaton; Nate Gates, Brookings, South Dakota; Jana Votava, Balaton; Jodi Greer, Lake Benton; Bob Burke, Brookings; Darin Burke, Brookings; Lorilee Malecha, Tyler. Row 2: Mark Wilmes, Tyler; Tom Schmitt, Porter; Sophie Peterson, Ruthton; Ryan Juutilainen, Marshall; Becky Peterson, Ruthton; Graham Dinnel, Lake Benton; Katie Roberts, Tyler; Taylor Holck, Pipestone; Emilirose Rasmusson, Ivanhoe; Stephen Rasmusson, Marshall; Jocelyn Klein, Tyler; Madison Witte, Tyler; Adam Madsen ,Tyler; Carrie Enga, Marshall (seated); Taylor Engel, Marshall; Eric Fish, Lake Benton; Abraham Taberes, Marshall; Bev Swift, Balaton. Row 3: Laralynn Skorczewski, Hendricks; Ashton Lindahl, Lake Benton; Zoey Greer, Lake Benton; Cari Baune, Tyler; Faith Thomsen, Tyler; Hannah Dagel, Lake Wilson; Annie Nichols, Tyler; Joseph Dagel, Lake Wilson; Sarena Schwartz, Garvin; Anika Finzen, Lake Benton; Caleb Witte, Tyler. Row 4: Benjamin Engels, Ivanhoe; Jenna Hollien, Marshall; Alexis Christensen, Lake Benton; Arthur Finzen, Lake Benton; Holly Juutilainen, Marshall; Emma Kampmann, Elkton, South Dakota; Liz Voit, Ghent; Dajza Gilmore, Tyler; Brooke Thomsen ,Tyler; Caleb Thul, Balaton. Back row: Neil Witte, Tyler; Taryn Bedow, Tyler; Chesney Panka, Ivanhoe; Crystal Enga, Marshall; Peter Engels, Ivanhoe; Katiyanna Finzen, Pipestone; Sandy Hanson, Tyler; Gabby Thooft, Tyler; Noah Greer, Lake Benton; Mary Porter, Marshall; Shelley Schwartz, Garvin; Channa McCurdy, Verdi.

